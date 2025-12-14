PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BOR: Bocholt - Parkscheinautomat gesprengt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Schanze;

Tatzeit: 13.12.2025, 20.45 Uhr;

Unbekannte Täter beschädigten am Samstagabend gegen 20.45 Uhr einen Parkscheinautomaten in Bocholt an der Straße Schanze. Nach bisherigen Erkenntnissen setzten die Unbekannten einen Sprengkörper ein. Der Automat wurde erheblich beschädigt, Beute machten sie nicht. Durch die Explosion wurde zudem ein in der Nähe geparkter Pkw beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
