Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Biemenhorst - Unfallflucht begangen

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt-Biemenhorst, Im Esch;

Unfallzeit: zwischen 11.12.2025, 20.00 Uhr und 12.12.2025, 13.45 Uhr;

Einen grauen Mercedes angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt-Biemenhorst. Das Auto parkte zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag auf einer Grundstückseinfahrt an der Straße Im Esch. Der Flüchtige beschädigte den Pkw hinten rechts an der Stoßstange und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell