Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Verkehrsunfall fordert eine Schwerverletzte

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Bismarckstraße;

Unfallzeit: 12.12.2025, 10.05 Uhr;

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Bocholt erlitt eine 54-jährige Autofahrerin schwere Verletzungen. Die Frau befuhr gegen 10.05 Uhr mit ihrem Pkw die Bismarckstraße aus Richtung Theodor-Heuss-Ring. In einer langgezogenen Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein geparktes Auto. Dieses wurde anschließend gegen einen weiteren am Fahrbahnrand abgestellten Wagen geschoben. Rettungskräfte brachten die Bocholterin in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat das Verkehrskommissariat in Bocholt aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (02871) 2990 zu melden. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

