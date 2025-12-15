POL-BOR: Bocholt - Einbrecher scheitern
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Friedrich-Wilhelm-Straße;
Tatzeit: 13.12.2025, zwischen 11.00 Uhr und 17.30 Uhr;
In ein Mehrfamilienhaus eindringen wollten bislang unbekannte Täter in Bocholt. Die Einbrecher versuchten sich am Samstag zwischen 11.00 Uhr und 17.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Haus an der Friedrich-Wilhelm-Straße zu verschaffen. Die Haustür hielt dem Versuch stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)
