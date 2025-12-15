PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher scheitern

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Friedrich-Wilhelm-Straße;

Tatzeit: 13.12.2025, zwischen 11.00 Uhr und 17.30 Uhr;

In ein Mehrfamilienhaus eindringen wollten bislang unbekannte Täter in Bocholt. Die Einbrecher versuchten sich am Samstag zwischen 11.00 Uhr und 17.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Haus an der Friedrich-Wilhelm-Straße zu verschaffen. Die Haustür hielt dem Versuch stand. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

