POL-BOR: Bocholt - Unbekannte brechen Baucontainer auf
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Don-Bosco-Straße;
Tatzeit: zwischen 12.12.2025, 14.00 Uhr und 15.12.2025, 06.30 Uhr;
In mehrere Container auf einer Baustelle eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Bocholt an der Don-Bosco-Straße. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen brachen die Unbekannten gewaltsam in die Container ein und entwendeten dort neben Baumaschinen auch Baumaterial. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)
