POL-BO: Falsche Polizeibeamte in Bochum - Kripo mahnt zur Vorsicht

Polizei Bochum

Falsche Polizeibeamte in Bochum - Kripo mahnt zur Vorsicht

Bochum

Ein 81-jähriger Bochumer ist am Donnerstag, 11. Dezember, auf eine perfide Masche von Betrügern hereingefallen.

Gegen 10 Uhr riefen bislang unbekannte Tatverdächtige bei dem Senior an und gaben sich am Telefon als Polizeibeamte aus. Unter der Legende, dass es verdächtige Aktivitäten auf seinem Konto gäbe, kündigten sich die falschen Polizeibeamten zu einem persönlichen Gespräch an. Gegen 14 Uhr erschienen tatsächlich zwei Männer, die sich als Polizisten ausgaben. In dem Gespräch, in dem telefonisch auch ein falscher Bankmitarbeiter und ein falscher Staatsanwalt involviert waren, wurde der Senior davon überzeugt, Bargeld und diverse Wertgegenstände an die Betrüger auszuhändigen.

Nachdem diese später nicht wie zunächst vereinbart erneut erschienen, um die Gegenstände zurückzubringen, wandte er sich an die richtige Polizei.

Die beiden Trickbetrüger können wie folgt beschrieben werden:

Person 1

- männlich - "südeuropäisches" Aussehen - ca. 20-30 Jahre alt. - ca. 180m - 185m groß - schwarze Jacke und schwarze Hose

Person 2

- männlich - ca. 20-30 Jahre alt - ca. 180-185m groß - graue Jacke und schwarze Hose

Wer Hinweise zu den unbekannten Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich unter 0234 909 -4135 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

Die Polizei für Bochum, Herne und Witten informiert:

Lassen Sie keine fremden Menschen in Ihre Wohnung.

Weder die Polizei noch Bankmitarbeiter fragen nach Kontodaten und fordern Sie auch niemals auf, Banküberweisungen oder Bargeldabhebungen durchzuführen.

Die Polizei erfragt am Telefon keine Details zu Bargeld oder Wertgegenständen im Haus.

Die Polizei nimmt kein Bargeld oder Wertgegenstände zur Sicherung oder Überprüfung entgegen.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen oder familiären Verhältnissen preis.

Seien Sie misstrauisch: Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit. Sie haben immer Zeit für eine Rücksprache mit Angehörigen, Vertrauenspersonen und der örtlichen Polizei.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen oder einschüchtern. Legen Sie einfach auf.

Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt oder Sie schon Opfer geworden sind.

Sprechen Sie mit Angehörigen, die Opfer werden könnten, über diese Betrugsmasche.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell