POL-BO: Bochumerin (73) nach Kollision mit Auto schwer verletzt im Krankenhaus

Bochum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 11. Dezember, in Bochum ist eine Fußgängerin (73) von einem Pkw erfasst und dabei schwer verletzt worden.

Gegen 17.50 Uhr war die 73-jährige Bochumerin auf dem Wattenscheider Hellweg unterwegs, als sie im Einmündungsbereich "Wilkenkamp" beabsichtigte, die Straße zu überqueren.

Um die Seniorin passieren zu lassen, bremste eine 39-jährige Autofahrerin aus Essen, die auf dem Wattenscheider Hellweg in Richtung Wattenscheid unterwegs war. Zeitgleich überholte ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus Essen das wartende Auto vor ihm und erfasste dabei die Fußgängerin.

Die Bochumerin wurde bei dem Zusammenstoß auf die Motorhaube geladen und stürzte anschließend auf die Straße. Eine Rettungswagenbesatzung brachte die schwer verletzte Frau zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

