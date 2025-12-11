PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab - Fahrerin (68) leicht verletzt

Witten (ots)

Am Mittwoch, 10. Dezember, kam es auf der Straße Bodenborn in Witten zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 68-jährige Bochumerin leicht verletzt wurde.

Nach ersten Ermittlungen fuhr die Bochumerin in Richtung Wetter, als sie mit ihrem Fahrzeug aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam, mit einem geparkten Pkw kollidierte und diesen auf ein weiteres geparktes Fahrzeug schob.

Durch den Unfall wurde die 68-Jährige leicht verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein naheliegendes Krankenhaus transportiert.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von rund 30.000EUR.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Fabian Wenner
Telefon: 0234 909-1022
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 11:47

    POL-BO: Einbruch in Bochum-Ehrenfeld - Polizei sucht Zeugen

    Bochum (ots) - Ohne Beute flüchtete ein Einbrecher am Mittwoch, 10. Dezember, gegen 13.35 Uhr, nachdem er in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Oskar-Hoffmann-Straße auf einen Bewohner (18) getroffen war. Als der Einbrecher den 18-Jährigen bemerkte, verließ er die Wohnung fluchtartig. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 12:25

    POL-BO: Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

    Herne (ots) - Gleich zwei Mal wurde die Polizei am Dienstag, 9. Dezember, in die Emscherstraße in Herne gerufen, nachdem dort in benachbarte Mehrfamilienhäuser eingebrochen worden war. Eine 35-jährige Wohnungsinhaberin stand zwischen 10.05 und 10.35 Uhr auf ihrem Balkon und telefonierte. Als sie in ihre Wohnung zurückkehrte, sah sie eine dunkel gekleidete, schlanke Person, die fluchtartig die Wohnung verließ. Ob die ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 12:22

    POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt die beiden Männer?

    Bochum (ots) - Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss Fotos von zwei unbekannten Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt diese Männer? Die Tatverdächtigen sollen am 3. Juli 2024 unter Vortäuschung falscher Tatsachen zwei Uhren im fünfstelligen Eurobereich betrügerisch erlangt haben. Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/188760 Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, wurde diese ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren