POL-BO: Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab - Fahrerin (68) leicht verletzt

Witten (ots)

Am Mittwoch, 10. Dezember, kam es auf der Straße Bodenborn in Witten zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 68-jährige Bochumerin leicht verletzt wurde.

Nach ersten Ermittlungen fuhr die Bochumerin in Richtung Wetter, als sie mit ihrem Fahrzeug aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam, mit einem geparkten Pkw kollidierte und diesen auf ein weiteres geparktes Fahrzeug schob.

Durch den Unfall wurde die 68-Jährige leicht verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein naheliegendes Krankenhaus transportiert.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von rund 30.000EUR.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

