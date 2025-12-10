Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt die beiden Männer?

Bochum (ots)

Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss Fotos von zwei unbekannten Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt diese Männer?

Die Tatverdächtigen sollen am 3. Juli 2024 unter Vortäuschung falscher Tatsachen zwei Uhren im fünfstelligen Eurobereich betrügerisch erlangt haben.

Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/188760

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, wurde diese Fahndung geklärt und durch das LKA gelöscht.

Wer kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der Personen machen?

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

