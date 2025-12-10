PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt die beiden Männer?

Bochum (ots)

Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss Fotos von zwei unbekannten Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt diese Männer?

Die Tatverdächtigen sollen am 3. Juli 2024 unter Vortäuschung falscher Tatsachen zwei Uhren im fünfstelligen Eurobereich betrügerisch erlangt haben.

Die Fotos finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/188760

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, wurde diese Fahndung geklärt und durch das LKA gelöscht.

Wer kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der Personen machen?

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Fabian Tobias Wenner
Telefon: 0234 909-1022
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 12:03

    POL-BO: Radfahrer (39) bei Unfall schwer verletzt: Flüchtiger Autofahrer ermittelt

    Herne (ots) - Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Radfahrer (39) aus Herne am Dienstag, 9. Dezember, schwer verletzt worden. Der zunächst flüchtige Autofahrer konnte ermittelt werden. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der Herner gegen 16.15 Uhr mit seinem Fahrrad den Gehweg der Stöckstraße, als es in Höhe der Hausnummer 93 zum Zusammenstoß mit einem ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 11:16

    POL-BO: Zwei Verletzte in Bus nach Vollbremsung - Polizei sucht Zeugen

    Bochum (ots) - Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen zum Hergang eines Unfalls, der bislang nicht geklärt werden konnte. Am Dienstag, 9. Dezember, befuhr ein 36-jähriger Busfahrer gegen 18.40 Uhr mit einem Linienbus die Semperstraße in Richtung Markstraße. Etwa in Höhe des Peter-Parler-Weges machte der Busfahrer aus bislang ungeklärter Ursache eine Vollbremsung. ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 12:12

    POL-BO: Bochumerin trifft in ihrer Wohnung auf Einbrecher - Kripo ermittelt

    Bochum (ots) - Als eine Bochumerin (32) am Montagabend, 8. Dezember, nach Hause kam, traf sie dort auf einen Einbrecher. Der Mann flüchtete über den Balkon. Die Krimimalpolizei ermittelt und sucht Zeugen. Als die 32-Jährige gegen 18.55 Uhr in ihre Wohnung an der Henkenbergstraße zurückkehrte, hörte sie verdächtige Geräusche. Dann sah sie einen Mann, der durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren