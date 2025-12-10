Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrer (39) bei Unfall schwer verletzt: Flüchtiger Autofahrer ermittelt

Herne (ots)

Beim Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Radfahrer (39) aus Herne am Dienstag, 9. Dezember, schwer verletzt worden. Der zunächst flüchtige Autofahrer konnte ermittelt werden.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der Herner gegen 16.15 Uhr mit seinem Fahrrad den Gehweg der Stöckstraße, als es in Höhe der Hausnummer 93 zum Zusammenstoß mit einem Autofahrer (60, aus Gelsenkirchen) kam, der gerade aus der dortigen Hofausfahrt fuhr. Der 39-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus.

Der zunächst unbekannte Autofahrer hielt noch kurz an, entfernte sich aber anschließend, ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern. Im Zuge der Ermittlungen konnte der Mann kurze Zeit später ermittelt und identifiziert werden. Es handelt sich um einen 60-jährigen Gelsenkirchener.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell