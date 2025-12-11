POL-BO: Einbruch in Bochum-Ehrenfeld - Polizei sucht Zeugen
Bochum (ots)
Ohne Beute flüchtete ein Einbrecher am Mittwoch, 10. Dezember, gegen 13.35 Uhr, nachdem er in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Oskar-Hoffmann-Straße auf einen Bewohner (18) getroffen war.
Als der Einbrecher den 18-Jährigen bemerkte, verließ er die Wohnung fluchtartig.
Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/
Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell