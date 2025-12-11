Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Bochum-Ehrenfeld - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Ohne Beute flüchtete ein Einbrecher am Mittwoch, 10. Dezember, gegen 13.35 Uhr, nachdem er in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Oskar-Hoffmann-Straße auf einen Bewohner (18) getroffen war.

Als der Einbrecher den 18-Jährigen bemerkte, verließ er die Wohnung fluchtartig.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell