POL-BO: Einbruch in Bochum-Ehrenfeld - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Ohne Beute flüchtete ein Einbrecher am Mittwoch, 10. Dezember, gegen 13.35 Uhr, nachdem er in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Oskar-Hoffmann-Straße auf einen Bewohner (18) getroffen war.

Als der Einbrecher den 18-Jährigen bemerkte, verließ er die Wohnung fluchtartig.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

