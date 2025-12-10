PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BO: Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Gleich zwei Mal wurde die Polizei am Dienstag, 9. Dezember, in die Emscherstraße in Herne gerufen, nachdem dort in benachbarte Mehrfamilienhäuser eingebrochen worden war.

Eine 35-jährige Wohnungsinhaberin stand zwischen 10.05 und 10.35 Uhr auf ihrem Balkon und telefonierte. Als sie in ihre Wohnung zurückkehrte, sah sie eine dunkel gekleidete, schlanke Person, die fluchtartig die Wohnung verließ. Ob die Person etwas aus der Wohnung entwendet hat, ist noch nicht abschließend ermittelt.

Als eine 37-jährige Wohnungsinhaberin aus dem Nachbarhaus am frühen Nachmittag nach Hause kam, stellte sie fest, im Zeitraum ihrer Abwesenheit zwischen 10.30 und 13.45 Uhr eingebrochen worden war. Alle Räumlichkeiten waren durchwühlt und diverse Gegenstände entwendet worden.

Ein Zeuge hatte in dem Zeitraum von seinem Balkon aus zwei Frauen gesehen, die mit mehreren Tüten bepackt über den Innenhof gerannt sind. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: ca. 1,60 bis 1,70 m groß, normale Statur, blond, "osteuropäisches Aussehen", helle Kleidung, eine Frau trug eine weiße Mütze.

Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

