Polizei Bochum

POL-BO: Alleinunfall mit Fahrrad - Bochumer (24) leicht verletzt

Bochum (ots)

Zu einem Alleinunfall eines Radfahrers, dessen Hergang bislang nicht abschließend geklärt werden konnte, ist es am Mittwoch, 10. Dezember, in Bochum an der Adolfstraße Ecke Henriettenstraße gekommen.

Gegen 4 Uhr entdeckte ein Zeuge eine auf dem Gehweg liegende, nicht ansprechbare Person mit einem Fahrrad und wählte daraufhin den Notruf.

Der Radfahrer (24, aus Bochum) wurde durch den Rettungsdienst einem nahegelegenen Krankenhaus zugeführt. Da der Mann nach ersten Erkenntnissen unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Nach der ambulanten Behandlung verließ der 24-Jährige das Krankenhaus wieder.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise. Wer kann Angaben zum Unfallhergang machen?

Zeugen werden gebeten, sich unter 0234 909-5206 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Pressestelle
Fabian Wenner
Telefon: 0234 909-1022
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

