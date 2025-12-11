PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Falsche Handwerker - Kripo sucht Zeugen

Bochum (ots)

Trickbetrüger haben versucht, einen Bochumer (87) in seiner Wohnung an der Antoniusstraße um sein Geld zu bringen.

Am Mittwoch, 10. Dezember, klingelte es gegen 11.45 Uhr an der Wohnungstür des Bochumers. Davor standen zwei angebliche Handwerker, die sich unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung verschafften.

Während einer der beiden Betrüger den Senior im Badezimmer ablenkte, durchwühlte der andere die Räumlichkeiten. Der 87-Jährige bemerkte den Schwindel und verwies die beiden Männer lautstark der Wohnung.

Nach erstem Kenntnisstand haben die Betrüger nichts entwendet. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1. ca. 1,78 m groß und schlank, schwarze Arbeitskleidung

2. ca. 1,70 m groß und untersetzt, schwarze Arbeitskleidung

Hinweise nimmt die Polizei unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Immer wieder schaffen es Betrüger, mit perfiden Tricks vor allem ältere Menschen um Geld, Schmuck oder andere Wertgegenstände zu bringen. Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung! Wenn Ihnen etwas verdächtig erscheint, zögern Sie nicht und wählen Sie den Polizei-Notruf 110!

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 12:09

    POL-BO: Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab - Fahrerin (68) leicht verletzt

    Witten (ots) - Am Mittwoch, 10. Dezember, kam es auf der Straße Bodenborn in Witten zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 68-jährige Bochumerin leicht verletzt wurde. Nach ersten Ermittlungen fuhr die Bochumerin in Richtung Wetter, als sie mit ihrem Fahrzeug aus bisher unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam, mit einem geparkten Pkw kollidierte und ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 11:47

    POL-BO: Einbruch in Bochum-Ehrenfeld - Polizei sucht Zeugen

    Bochum (ots) - Ohne Beute flüchtete ein Einbrecher am Mittwoch, 10. Dezember, gegen 13.35 Uhr, nachdem er in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Oskar-Hoffmann-Straße auf einen Bewohner (18) getroffen war. Als der Einbrecher den 18-Jährigen bemerkte, verließ er die Wohnung fluchtartig. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 12:25

    POL-BO: Wohnungseinbruch - Polizei sucht Zeugen

    Herne (ots) - Gleich zwei Mal wurde die Polizei am Dienstag, 9. Dezember, in die Emscherstraße in Herne gerufen, nachdem dort in benachbarte Mehrfamilienhäuser eingebrochen worden war. Eine 35-jährige Wohnungsinhaberin stand zwischen 10.05 und 10.35 Uhr auf ihrem Balkon und telefonierte. Als sie in ihre Wohnung zurückkehrte, sah sie eine dunkel gekleidete, schlanke Person, die fluchtartig die Wohnung verließ. Ob die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren