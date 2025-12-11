Polizei Bochum

POL-BO: Falsche Handwerker - Kripo sucht Zeugen

Bochum (ots)

Trickbetrüger haben versucht, einen Bochumer (87) in seiner Wohnung an der Antoniusstraße um sein Geld zu bringen.

Am Mittwoch, 10. Dezember, klingelte es gegen 11.45 Uhr an der Wohnungstür des Bochumers. Davor standen zwei angebliche Handwerker, die sich unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung verschafften.

Während einer der beiden Betrüger den Senior im Badezimmer ablenkte, durchwühlte der andere die Räumlichkeiten. Der 87-Jährige bemerkte den Schwindel und verwies die beiden Männer lautstark der Wohnung.

Nach erstem Kenntnisstand haben die Betrüger nichts entwendet. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1. ca. 1,78 m groß und schlank, schwarze Arbeitskleidung

2. ca. 1,70 m groß und untersetzt, schwarze Arbeitskleidung

Hinweise nimmt die Polizei unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Immer wieder schaffen es Betrüger, mit perfiden Tricks vor allem ältere Menschen um Geld, Schmuck oder andere Wertgegenstände zu bringen. Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung! Wenn Ihnen etwas verdächtig erscheint, zögern Sie nicht und wählen Sie den Polizei-Notruf 110!

