Polizei Bochum

POL-BO: Geschäftseinbruch in Wattenscheid: Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

In der Nacht auf Freitag, 12. Dezember, ist es in einem Geschäftsgebäude zu einem Einbruchdiebstahl gekommen. Das Kriminalkommissariat bittet um Hinweise.

Die Tat ereignete sich gegen 0.45 Uhr an der Hochstraße 77. Zeugen beobachteten zwei bislang unbekannte Tatverdächtige, die sich durch Einschlagen einer Glasscheibe Zugang zum Innenraum der dortigen Büroräume verschafften. Anschließend flüchteten die beiden in Richtung Mollestraße.

Bei den Tatverdächtigen soll es sich um zwei männliche Personen handeln. Einer der beiden habe eine schwarze Jacke und eine weiße Hose, der andere eine schwarze Hose und eine beigefarbene Winterjacke mit Kapuze getragen haben.

Das Bochumer Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache) um sachdienliche Hinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell