Polizei Bochum

POL-BO: Einbrüche in Herne - Zeugen sehen verdächtige Frauen

Herne (ots)

In Herne-Mitte haben sich am Donnerstag, 11. Dezember, zwei Wohnungseinbrüche ereignet, bei denen Zeugen mehrere verdächtige Frauen gesehen haben. Die Kripo ermittelt und bittet um Hinweise.

Im Zeitraum zwischen 12.30 Uhr und 22.15 Uhr wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hermann-Löns-Straße eingebrochen. Eine Zeugin hatte im Hausflur drei "südländisch aussehende" Frauen gesehen, die dort nicht wohnen.

Im Zusammenhang mit einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Mont-Cenis-Straße berichten Zeugen von zwei verdächtigen Frauen, die ihnen gegen 16.30 Uhr aus dem Haus entgegenkamen und sich schnell in Richtung Schulstraße entfernten.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1. ca. 1,55 m groß, beiges Kopftuch, heller Mantel

2. ca. 1,60 bis 1,65 m groß, schwarzes Kopftuch, heller Mantel

Die Kripo ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

