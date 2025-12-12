PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bochum

POL-BO: Einbrüche in Herne - Zeugen sehen verdächtige Frauen

Herne (ots)

In Herne-Mitte haben sich am Donnerstag, 11. Dezember, zwei Wohnungseinbrüche ereignet, bei denen Zeugen mehrere verdächtige Frauen gesehen haben. Die Kripo ermittelt und bittet um Hinweise.

Im Zeitraum zwischen 12.30 Uhr und 22.15 Uhr wurde in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Hermann-Löns-Straße eingebrochen. Eine Zeugin hatte im Hausflur drei "südländisch aussehende" Frauen gesehen, die dort nicht wohnen.

Im Zusammenhang mit einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Mont-Cenis-Straße berichten Zeugen von zwei verdächtigen Frauen, die ihnen gegen 16.30 Uhr aus dem Haus entgegenkamen und sich schnell in Richtung Schulstraße entfernten.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1. ca. 1,55 m groß, beiges Kopftuch, heller Mantel

2. ca. 1,60 bis 1,65 m groß, schwarzes Kopftuch, heller Mantel

Die Kripo ermittelt und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Mirella Turrek
Telefon: 0234 909-1027
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bochum mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Weitere Meldungen: Polizei Bochum
Alle Meldungen Alle
  • 12.12.2025 – 11:23

    POL-BO: Geschäftseinbruch in Wattenscheid: Polizei sucht Zeugen

    Bochum (ots) - In der Nacht auf Freitag, 12. Dezember, ist es in einem Geschäftsgebäude zu einem Einbruchdiebstahl gekommen. Das Kriminalkommissariat bittet um Hinweise. Die Tat ereignete sich gegen 0.45 Uhr an der Hochstraße 77. Zeugen beobachteten zwei bislang unbekannte Tatverdächtige, die sich durch Einschlagen einer Glasscheibe Zugang zum Innenraum der dortigen Büroräume verschafften. Anschließend flüchteten ...

    mehr
  • 12.12.2025 – 10:51

    POL-BO: Bochumerin (73) nach Kollision mit Auto schwer verletzt im Krankenhaus

    Bochum (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 11. Dezember, in Bochum ist eine Fußgängerin (73) von einem Pkw erfasst und dabei schwer verletzt worden. Gegen 17.50 Uhr war die 73-jährige Bochumerin auf dem Wattenscheider Hellweg unterwegs, als sie im Einmündungsbereich "Wilkenkamp" beabsichtigte, die Straße zu überqueren. Um die Seniorin passieren zu ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 13:51

    POL-BO: Alleinunfall mit Fahrrad - Bochumer (24) leicht verletzt

    Bochum (ots) - Zu einem Alleinunfall eines Radfahrers, dessen Hergang bislang nicht abschließend geklärt werden konnte, ist es am Mittwoch, 10. Dezember, in Bochum an der Adolfstraße Ecke Henriettenstraße gekommen. Gegen 4 Uhr entdeckte ein Zeuge eine auf dem Gehweg liegende, nicht ansprechbare Person mit einem Fahrrad und wählte daraufhin den Notruf. Der Radfahrer (24, aus Bochum) wurde durch den Rettungsdienst ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren