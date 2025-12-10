Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1158) Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall auf der A 6

Roth (ots)

Freitagnacht (09.12.2025) kam es auf der A 6 in Fahrtrichtung Amberg auf Höhe Wendelstein (Lkrs. Roth) zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Vier Personen erlitten dabei Verletzungen.

Gegen 21:15 Uhr fuhr der Fahrer eines Lkws auf der A6 auf der rechten Fahrspur in Richtung Amberg. Auf Höhe Wendelstein kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem auf der linken Fahrspur fahrenden Pkw. Durch die Kollision geriet der Pkw nach rechts vor einen zweiten Lkw und kam dort zum Stehen. Im Anschluss prallte ein dritter Lkw auf den Lkw auf der rechten Spur und schob die beteiligten Fahrzeuge zusammen.

Die Fahrzeuge blockierten dadurch die komplette Fahrbahn in Fahrtrichtung Amberg. Vier Personen erlitten Verletzungen. Mehrere Rettungsdienstfahrzeuge brachten zwei Verletzte in ein Krankenhaus.

Mehrere Streifen der Verkehrspolizeiinspektion Feucht nehmen derzeit den Unfall auf. Neben der Polizei sind an der Unfallstelle umliegende Feuerwehren, der Rettungsdienst sowie das Technische Hilfswerk (THW) im Einsatz. Infolge des Unfalls musste die A 6 in Fahrtrichtung Amberg komplett gesperrt werden.

Die Räum- und Bergungsarbeiten an der Unfallstelle dauern an. Nach aktueller Einschätzung (00:10 Uhr) wird die Fahrbahn voraussichtlich erst in den nächsten Stunden wieder für den Verkehr freigegeben werden können.

Erstellt durch: Michael Sebald

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell