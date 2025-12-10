PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1158) Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall auf der A 6

Roth (ots)

Freitagnacht (09.12.2025) kam es auf der A 6 in Fahrtrichtung Amberg auf Höhe Wendelstein (Lkrs. Roth) zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Vier Personen erlitten dabei Verletzungen.

Gegen 21:15 Uhr fuhr der Fahrer eines Lkws auf der A6 auf der rechten Fahrspur in Richtung Amberg. Auf Höhe Wendelstein kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Zusammenstoß mit einem auf der linken Fahrspur fahrenden Pkw. Durch die Kollision geriet der Pkw nach rechts vor einen zweiten Lkw und kam dort zum Stehen. Im Anschluss prallte ein dritter Lkw auf den Lkw auf der rechten Spur und schob die beteiligten Fahrzeuge zusammen.

Die Fahrzeuge blockierten dadurch die komplette Fahrbahn in Fahrtrichtung Amberg. Vier Personen erlitten Verletzungen. Mehrere Rettungsdienstfahrzeuge brachten zwei Verletzte in ein Krankenhaus.

Mehrere Streifen der Verkehrspolizeiinspektion Feucht nehmen derzeit den Unfall auf. Neben der Polizei sind an der Unfallstelle umliegende Feuerwehren, der Rettungsdienst sowie das Technische Hilfswerk (THW) im Einsatz. Infolge des Unfalls musste die A 6 in Fahrtrichtung Amberg komplett gesperrt werden.

Die Räum- und Bergungsarbeiten an der Unfallstelle dauern an. Nach aktueller Einschätzung (00:10 Uhr) wird die Fahrbahn voraussichtlich erst in den nächsten Stunden wieder für den Verkehr freigegeben werden können.

Erstellt durch: Michael Sebald

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

