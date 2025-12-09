PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1157) Mann mit Messer verletzt - Festnahme

Roth (ots)

Ein 68-Jähriger steht im Verdacht, am späten Freitagabend (05.12.2025) einen Mann in einem Wohnheim in Roth mit einem Messer angegriffen und verletzt zu haben. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest.

Gegen 22:45 Uhr gerieten in einer Unterkunft im Kiefernweg zwei alkoholisierte Männer (68, 42) in Streit. Im weiteren Verlauf griff der 68-Jähriger Ukrainer den 42-Jährigen (belarussisch) mit einem Messer an und verletzte diesen im Bereich des Oberkörpers. Der Geschädigte flüchtete daraufhin und bat das Sicherheitspersonal um Hilfe.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Roth nahmen den Tatverdächtigen wenig später vorläufig fest. Der Rettungsdienst versorgte den nicht lebensgefährlich Verletzten vor Ort und lieferte ihn später in ein Krankenhaus ein.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte am Tatort die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Inzwischen führt die Kriminalpolizei Schwabach die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.

Erstellt durch: Christian Seiler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken
Präsidialbüro - Pressestelle
Richard-Wagner-Platz 1
D-90443 Nürnberg
E-Mail: pp-mfr.pressestelle@polizei.bayern.de

Erreichbarkeiten:
Montag bis Donnerstag
07:00 bis 16:00 Uhr
Freitag
07:00 bis 15:00 Uhr
Sonntag
11:00 bis 14:00 Uhr

Telefon: +49 (0)911 2112 1030

Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: +49 (0)911 2112 1553

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Mittelfranken im Internet:
http://ots.de/P4TQ8h

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell

