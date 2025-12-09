Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1156) Einbruch in Firmengelände - Zeugen gesucht

Schwabach (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (05.12.2025) und Montag (08.12.2025) gelangten Unbekannte auf das Gelände eines Busunternehmens in Schwabach und brachen dort mehrere Fahrzeuge auf. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Die Täter verschafften sich im Zeitraum von Freitag (17:00 Uhr) bis Montag (08:30 Uhr) Zutritt zum Firmengelände in der Spitalwaldstraße in Schwabach.

Dort brachen sie fünf Kleinbusse auf und entwendeten die eingebauten Tacho- und Multimediaeinheiten. Der Gesamtwert der Einheiten beträgt etwa 40.000 Euro, der Sachschaden an den Fenstern der Fahrzeuge wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Das Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei führte vor Ort die Spurensicherung durch. Die weiteren Ermittlungen werden ebenfalls von der Kriminalpolizei Schwabach übernommen. Personen, die im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 bei der Polizei zu melden.

Erstellt durch: Kai Schmidt / bl

