Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in Einfamilienhaus - Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos

Borken (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Kampstraße in Borken (Original-OTS: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6129953) fahndet die Polizei nun mit Fotos nach den bislang unbekannten Tätern. Am 01.10.2025 gelangten zwei unbekannte Personen in der Zeit zwischen 13.28 Uhr und 13.48 Uhr mithilfe eines originalen Haustürschlüssels in das Innere des Wohnhauses. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen und entwendeten Schmuck sowie Bargeld.

Die Tatverdächtigen wurden dabei von einer Überwachungskamera erfasst. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat der zuständige Richter nun die Öffentlichkeitsfahndung angeordnet. Die entsprechenden Fotos der Tatverdächtigen sind im Fahndungsportal der Polizei (https://polizei.nrw/fahndung/189159) veröffentlicht.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den abgebildeten Personen machen können oder am Tattag verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kampstraße gemacht haben, sich beim Kriminalkommissariat in Borken, Tel. (02861) 9000 zu melden. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

