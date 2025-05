Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Fabrikationshalle

Hövelhof (ots)

(md) Vier Unbekannte drangen am Freitag, 23. Mai gegen 23.20 Uhr in eine Fabrikationshalle am Schierbusch in Hövelhof ein und flohen in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Mitarbeiter der Firma erhielt am Abend eine Alarmauslösung auf seinem Smartphone und meldete der Polizei vier Personen, die mit Sturmhauben bekleidet vor der Fabrikationshalle stehen würden. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass die Tatverdächtigen ein Loch in eine Wand geschnitten hatten und in unbekannte Richtung geflohen waren Die sofort eingeleitet Fahndung und Kontrolle eines im Nahbereich festgestellten Autos verliefen negativ.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit an der Örtlichkeit wahrgenommen hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

