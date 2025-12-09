Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Einbruch, Bedrohungslage, Unfallflucht

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Mosbach: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Zwischen vergangenem Donnerstag, 9 Uhr, und Montagabend, 18 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Mosbach. Der oder die Einbrecher hebelten ein Fenster im Untergeschoss des Gebäudes in der Pfalzgraf-Otto-Straße auf, gelangten so ins Innere und durchsuchten anschließend das Haus. Der vorherige Versuch durch Einschlagen der Terrassentürverglasung ins Innere des Hauses zu gelangen, blieb erfolglos. Entwendet wurden Wertgegenstände und Bargeld. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Geräusche wahrgenommen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach.

Mosbach: Streit in Unterkunft eskaliert

Ein zunächst verbaler Streit in einer Unterkunft in der Neckarburger Straße in Mosbach eskalierte am Montagabend und sorgte für einen größeren Polizeieinsatz. Ein 24-Jähriger bedrohte gegen 20 Uhr einen 60-jährigen Mitbewohner mit einer Langwaffe und zog sich anschließend in sein Zimmer zurück. Kräfte der Polizei öffneten dessen Tür mittels einer Ramme und konnten die Person festnehmen. Er wurde in Gewahrsam genommen. Bei der Waffe handelte es sich um eine Softair-Waffe. Diese wurde beschlagnahmt.

L615/Limbach: Unfallflucht nach Kollision mit Gegenverkehr- Zeugen gesucht

Weil der Fahrer eines Pkws am Montagmorgen auf die Gegenfahrbahn geriet, kam es auf der Landesstraße 615 (L615) bei Limbach zu einem Verkehrsunfall. Gegen 6:45 Uhr war eine 28-Jährige mit ihrem VW auf der L615 von Limbach in Richtung Muckental unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang Limbach kam ein ihr entgegenkommender Pkw auf ihre Fahrspur. Die Fahrzeuge kollidierten. Hierbei wurde der linke Außenspiegel des VW beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Das Polizeirevier Mosbach sucht nach Zeugen des Unfalls oder Personen, die Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug oder Fahrzeugführer machen können. Diese werden gebeten, sich unter der der Nummer 06261 8090 zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell