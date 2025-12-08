Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfälle

Heilbronn (ots)

Offenau: Verkehrsunfall nach "Burnouts" - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Samstag, gegen 01:35 Uhr, kam es in Offenau, im Bereich des Kreisverkehrs Duttenberger Straße/Vogelsangstraße, zu einem Vorfall, bei dem ein Fahrzeugführer durch das Ausführen von "Burnouts" die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Mann, der mit einem hochmotorigen schwarzen Mercedes-Benz unterwegs war, kollidierte mit einem Laternenmast, wobei der Lampenschirm beschädigt wurde. Kurze Zeit später fuhr ein silberner BMW an die Unfallstelle. Die Insassen dieses Fahrzeugs sammelten verschiedene Fahrzeugteile auf, darunter auch das Kennzeichen des unfallverursachenden Mercedes, und flüchteten in Richtung Duttenberg. Die Polizei bittet um Hinweise zu den flüchtigen Fahrzeugen oder den Insassen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Heilbronn: Verkehrsunfall an Einmündung - Zeugen gesucht

Am Samstagmittag kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Gerberstraße/Lohtorstraße in Heilbronn. Ein Mazda und ein Daimler-Benz kollidierten in der Einmündung, wobei beide Fahrzeugführer unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machten. Die genauen Umstände des Unfalls sind unklar, weshalb die Polizei nun nach Zeugen sucht, die den Vorfall beobachtet haben und weitere Angaben zur Klärung des Geschehens machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

