POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Ladendiebe in Nordenham auf frischer Tat ertappt

Delmenhorst (ots) - Auf frischer Tat wurde am Mittwoch, 18. Dezember 2024, 17:45 Uhr, ein Ladendieb in einem Einkaufsmarkt in der Weserstraße in Brake ertappt. Er setzte sich gegen den Ladendetektiv zur Wehr. Der 49-jährige Detektiv beobachtete einen Mann, der Kosmetika im Wert von fast 100 Euro entwendet hatte. Nach dem Passieren des Kassenbereichs sprach er den ...

