Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Brand, Einbruch, Unfälle und Unfallflucht

Heilbronn (ots)

Öhringen: Brand in Restaurant

Ein Brand in einem Restaurant in Öhringen sorgte am Nikolaustag für einen größeren Feuerwehreinsatz. Gegen 17 Uhr hatte eine Dunstabzugshaube in der Küche des Lokals im Zeilbaumweg Feuer gefangen. Die Flammen breiteten sich danach in der gesamten Abzugsanlage aus, die dadurch ebenso wie ein angrenzendes Dach beschädigt wurde. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Flammen schnell löschen und lüfteten im Anschluss das Gebäude. Der entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen nach auf rund 50.000 Euro.

Öhringen: Zeugen nach Einbruch gesucht

Unbekannte drangen am Samstag in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Öhringer Tiele-Winckler-Straße ein. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Zwischen 13 Uhr und 20 Uhr öffneten die Einbrecher gewaltsam ein Fenster und verschafften sich darüber Zugang zu der Wohnung. Die Täter durchwühlten die Wohnung und entwendeten Bargeld. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Tiele-Winckler-Straße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Öhringen: VW prallt gegen Straßenlaterne Ein 19-Jähriger wurde bei einem Unfall am Freitagabend in Öhringen leicht verletzt. Der junge Mann fuhr gegen 22:30 Uhr auf der Heilbronner Straße in Richtung der Herrenwiesenstraße, als er in einer Rechtskurve kurz vor dem Viadukt die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der VW geriet daraufhin auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern, kam auf die Gegenfahrbahn und prallte schließlich frontal gegen eine Straßenlaterne auf der anderen Fahrbahnseite. Rettungskräfte brachten den 19-Jährigen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Am Polo entstand ein Totalschaden der ersten Schätzungen nach mit rund 5.000 Euro beziffert wird. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Neuenstein: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall Zwei wirtschaftliche Totalschäden und zwei verletzte Personen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagnachmittag bei Neuenstein. Eine 23-Jährige fuhr gegen 14:30 Uhr mit ihrem BMW auf dem Salzweg und wollte an der Kreuzung mit der Kreisstraße 2349 diese überqueren. Dabei übersah sie vermutlich den VW einer 56-Jährigen, die zeitgleich von Großhirschbach in Richtung Neuenstein fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem die beiden Autofahrerinnen leichte Verletzungen erlitten. Beide wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Schäden daran belaufen sich auf rund 11.000 Euro.

Krautheim: Auto beschädigt und abgehauen - Polizei sucht Zeugen Ein Ford S-Max wurde am Freitagnachmittag in Krautheim von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Die Besitzerin hatte den Wagen gegen 16:30 in der Straße "In der Au" auf Höhe einer Sporthalle am Fahrbahnrand abgestellt. Als sie gegen 17:40 Uhr wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie an ihrem Auto einen Schaden, der ersten Schätzungen nach mit rund 5.000 Euro beziffert wird. Vermutlich war der Fahrer eines unbekannten Lkws beim Vorbeifahren an dem Ford hängengeblieben und hatte so den Schaden verursacht. Anstatt den Unfall der Polizei oder der Autobesitzerin zu melden, fuhr der Unbekannte einfach davon. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

Dörzbach: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht Nachdem ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Sonntagnachmittag bei Dörzbach auf die Gegenfahrspur geriet und es daraufhin zu einem Unfall kam, sucht die Polizei nach Zeugen des Geschehens. Der Unbekannte fuhr zwischen 15:30 Uhr und 15:45 Uhr mit seinem weißen Fahrzeug auf der Bundesstraße 19 von Hohebach in Richtung Stachenhausen. In einer Kurve geriet das Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn, weshalb eine 20-Jährige, um einen frontalen Zusammenstoß zu vermeiden, mit ihrem Ford in den Grünstreifen ausweichen musste. Dabei überfuhr sie zwei Leitpfosten, wodurch an ihrem Wagen Schäden in Höhe von rund 500 Euro entstanden. Die Frau gab an, dass ein weiterer unbekannter Verkehrsteilnehmer nur durch puren Zufall nicht mit dem weißen Fahrzeug kollidierte. Zeugen die den Vorfall beobachten konnten sowie der Verkehrsteilnehmer, der nur durch Glück einem Zusammenstoß entging, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 940 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell