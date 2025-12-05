Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: PKW überschlagen und Sachbeschädigung

Main-Tauber-Kreis (ots)

A81/Tauberbischofsheim: Pkw überschlagen - Zwei Verletzte

Zwei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagabend auf der Autobahn 81 bei Tauberbischofsheim. Gegen 21:40 Uhr war eine 18-Jährige mit ihrem Skoda in Richtung Würzburg unterwegs. An der Anschlussstelle Tauberbischofsheim wollte die junge Frau die Autobahn verlassen und wechselte dafür von der linken auf die rechte Fahrspur. Hierbei unterschätzte sie vermutlich den Abstand zu einem auf der rechten Spur fahrenden Lkw und touchierte diesen mit ihrem Fahrzeug. Nach dem Zusammenstoß kollidierte der Skoda mit der Leitplanke, überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin und ihre ebenfalls 18-jährige Beifahrerin zogen sich leichte Verletzungen zu und mussten zur Behandlung in Krankenhäuser eingeliefert werden. Der Skoda war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Lauda-Königshofen: Zeugen nach Sachbeschädigung an Pkw gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person am Donnerstagabend in Lauda-Königshofen. Gegen 19 Uhr parkte ein 53-Jähriger seinen Pkw auf der Parkfläche eines Modegeschäfts in der Goethestraße. Als er gegen 19:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er fest, dass ein Unbekannter vermutlich mit einem Einkaufswagen sein Auto beschädigt hatte. Die Person befand sich nicht mehr vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Geschehens. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 09341 810 an das Polizeirevier Tauberbischofsheim.

