POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Diebstähle, Einbrüche, Verkehrsunfälle und Zeugen nach Gelübergabe an Betrüger gesucht

Gemmingen: Radlader gestohlen - Wer kann Hinweise geben?

Nach dem Diebstahl eines Radladers in Gemmingen sucht die Polizei nach Zeugen. Der Radlader stand bei dem Diebstahl neben einem Holzlager, dass sich an einem Feldweg zwischen Gemmingen und Stetten in der Nähe des Industriegebiets befindet. Zwischen Dienstag und Donnerstag begaben sich Unbekannte zum Abstellort und entwendeten das Fahrzeug der Marke "Wacker Neuson". Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl oder dem Verbleib des Radladers geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Kirchardt: Kupferkabel aus Solarpark gestohlen

Mindestens vier Kilometer Kupferkabel stahlen Unbekannte zwischen Mittwoch und Donnerstag aus einem Solarpark in Kirchardt. Zwischen 16:30 Uhr am Mittwochnachmittag und 9 Uhr am Donnerstagmorgen verschafften sich die Diebe Zugang zum Gelände in der Grombacher Straße und stahlen Kabel im fünfstelligen Eurowert. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um den Solarpark verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Bad Friedrichshall: Nach Unfall verstorben

Nach einem Unfall bei Bad Friedrichshall am Montagnachmittag (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6170795) ist ein Beteiligter im Krankenhaus verstorben. Ein 88-Jähriger hatte beim Abbiegen auf die Kreisstraße 2140 einen BMW übersehen und war mit seinem Peugeot mit diesem zusammengestoßen. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er am Donnerstag seinen Verletzungen.

Bad Rappenau-Fürfeld: Zeugen nach Einbruch gesucht

Nach einem Einbruch in Bad Rappenau-Fürfeld sucht die Polizei nach Zeugen und möglichen Hinweisgebern. Zwischen 13 Uhr und 17:30 Uhr am Donnerstag verschafften sich der oder die Unbekannten gewaltsam über eine Tür Zutritt zu einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Frankenstraße. Die Täter durchwühlten die Wohnung und flüchteten schließlich durch ein Fenster in unbekannte Richtung. Ersten Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet, die Einbrecher hinterließen jedoch einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro an der aufgebrochenen Tür. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Gundelsheim: Einbruch in Ferienwohnung

Am Donnerstag stiegen Einbrecher in eine Ferienwohnung in Gundelsheim ein. Zwischen 15:30 Uhr und 23:30 Uhr gelangten die Unbekannten auf unbekannte Weise in das Mitobjekt in der Straße "Michaelsberg" und durchsuchten die Räumlichkeiten. Der oder die Täter entwendeten mehrere Wertgegenstände, bevor sie das Gebäude wieder unerkannt verließen. Zeugen, die rund um den "Michaelsberg" verdächtige Beobachtungen machen konnten, melden ihre Hinweise bitte dem Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710.

Heilbronn-Kirchhausen: Unfall mit über 1,5 Promille

Bei Heilbronn-Kirchhausen überschlug sich am Donnerstagabend ein VW. Ein 27-Jähriger fuhr gegen 23 Uhr mit dem Wagen auf der Landesstraße 1105 von Kirchhausen in Richtung Leingarten, als er am Ausgang einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Passat kam daraufhin von der Fahrbahn ab, fuhr die angrenzende Böschung hinauf und kollidierte mit einem Baumstumpf. Der Pkw wurde abgewiesen und überschlug sich mehrfach, bis er schließlich neben der Fahrbahn auf dem Dach liegen blieb. Da der Fahrer bei der Unfallaufnahme nach Alkohol roch, wurde schnell die mutmaßliche Ursache für den Unfall klar. Ein Atemtest zeigte bei dem Mann einen Wert von über 1,5 Promille an. Obwohl der 27-Jährige und sein 22 Jahre alter Beifahrer dem ersten Anschein nach nicht verletzt wurden, wurden beide zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Dort musste der Fahrer zudem eine Blutprobe und seinen Führerschein an die Polizei abgeben. Die Schäden am VW werden auf rund 10.000 Euro geschätzt. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Heilbronn-Neckargartach: Schockanrufer erbeuten Bargeld und Schmuck - Zeugen gesucht

Nachdem Betrüger durch sogenannte Schockanrufe am Dienstag eine Seniorin in Heilbronn-Neckargartach um ihre Ersparnisse brachten, sucht die Polizei nach Zeugen. Die 88-Jährige bekam am Nachmittag vier Anrufe, in denen ein angeblicher Arzt, von einem Verkehrsunfall berichtete, den der Sohn der Frau verursacht habe und bei dem ein kleines Mädchen gestorben sei. Um einer Untersuchungshaft zu entgehen, müsse die Frau nun schnell Geld aufbringen. Die Frau packte daraufhin Bargeld und Wertgegenstände in eine weiß-beige Fleecetasche mit roter Aufschrift und übergab sie zwischen 15:45 Uhr und 16 Uhr in der Böllinger Straße an einen unbekannten Mann. Der Unbekannte wird als etwa 35 bis 40 Jahre alt beschrieben. Er soll circa 1,70 bis 1,75 Meter groß gewesen sein und ein rundliches Gesicht sowie kurze dunkle Haare gehabt haben. Er habe ein mitteleuropäisches Aussehen gehabt und sprach wohl akzentfreies Deutsch. Bei der Abholung soll der Mann telefoniert und eine dunkle Hose getragen haben. Zeugen, die die Übergabe beobachten konnten oder Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

