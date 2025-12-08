PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Mercedes Sprinter gestohlen und Zeugen nach Unfall gesucht

Heilbronn (ots)

Walldürn: Mercedes Sprinter gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten am frühen Samstagmorgen einen weißen Mercedes Sprinter in Walldürn. Gegen 1:50 Uhr begaben sich zwei unbekannte Männer auf den Parkplatz an der Boschstraße, öffneten das dort abgestellte Fahrzeug auf unbekannte Weise und flüchteten mit dem Transporter in Richtung Höpfingen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Autos machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

Mosbach: Wer hatte Grün? - Zeugen nach Unfall gesucht

Die Polizei Mosbach sucht nach einem Unfall am Sonntagabend in Mosbach Zeugen des Geschehens. Gegen 19:45 Uhr war eine 37-jährige mit ihrem Hyundai auf der Bundesstraße 27 von Mosbach kommend in Richtung Neckarburken unterwegs und wollte nach links in den Wasemweg abbiegen. Zeitgleich befuhr eine 19-Jährige mit ihrem Opel die Bundesstraße in entgegengesetzter Richtung. Im Kreuzungsbereich kollidierten die beiden Fahrzeuge miteinander. Beide Verkehrsteilnehmerinnen gaben an, dass die jeweilige Ampel "Grün" zeigte. Daher sucht die Polizei nun Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Polizeipräsidium Heilbronn
