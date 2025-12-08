Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Kraftfahrzeugrennen, Unfälle, Körperverletzung, Mann schläft auf Autobahn ein

Heilbronn (ots)

Gemmingen: Einbruch in Einfamilienhaus

Am Samstag, zwischen 16:45 Uhr und 23 Uhr, kam es in der Nibelungenstraße in Gemmingen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der unbekannte Täter drang in das Gebäude ein und durchsuchte mehrere Räume. Bei seiner Flucht ließ der Täter einige Gegenstände zurück. Ob tatsächlich etwas entwendet wurde, ist derzeit noch unklar. Hinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.

Heilbronn: Verdacht auf verbotenes Kraftfahrzeugrennen - Zeugen gesucht

Am Freitagabend, um 21:25 Uhr, ereignete sich auf der Kolpingstraße in Heilbronn ein Vorfall, bei dem der Verdacht auf ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen aufkam. Zwei Fahrzeuge fuhren in hohem Tempo nebeneinander und beschleunigten auf über 100 km/h, was die zulässige Höchstgeschwindigkeit deutlich überschritt. Die beiden Autos befanden sich dabei in einem gefährlichen Abstand zueinander und fuhren die Kolpingstraße in Fahrtrichtung Urbanstraße, ohne auf den fließenden Verkehr Rücksicht zu nehmen. Das schnelle und riskante Fahrverhalten der beiden Fahrer gefährdete womöglich andere Verkehrsteilnehmer. Das Polizeirevier Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder möglicherweise Informationen zu den beteiligten Fahrzeugen und Fahrern geben können, sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegengenommen.

Heilbronn: Streit eskaliert

Am Samstag, gegen 18:45 Uhr, kam es in der Sülmerstraße in Heilbronn zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen. Ein verbaler Streit eskalierte und führte zu einer Schlägerei, bei der mehrere Personen leicht verletzt wurden. Der Polizeiposten Innenstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Heilbronn: Einbruch in Wohnung

Am Freitag, zwischen 17:30 Uhr und 22 Uhr, wurde in der Südstraße in Heilbronn in eine Wohnung eingebrochen. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zur Wohnung und entwendete mehrere Wertgegenstände. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Leingarten: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Freitag, 14 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter, in ein Wohnhaus in der Heuchelbergstraße in Leingarten einzubrechen. Der Täter scheiterte bei mehreren Versuchen, das Gebäude zu betreten. Somit entstand lediglich Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegen.

Leingarten: Wohnungseinbruch

In der Zeit zwischen Donnerstag, 17 Uhr und Samstag, 08:30 Uhr, wurde in der Schwaigerner Straße in Leingarten in ein Wohnhaus eingebrochen. Der Täter drang durch das Aufhebeln eines Fensters in das Gebäude ein und durchsuchte mehrere Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Hinweise nimmt das Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 entgegen.

Abstatt: Einbruch in Wohnhaus

Nachdem Unbekannte am Wochenende gewaltsam in ein Wohnhaus in Abstatt eindrangen, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen Samstag, 12:30 Uhr, und Sonntag, 17:45 Uhr verschafften sich der oder die Täter Zutritt zu dem Gebäude in der Heilbronner Straße. Im Inneren wurden mehrere Räume durchsucht und dabei Wertgegenstände entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

Weinsberg: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Donnerstag, 11 Uhr, und Sonntag, 5 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter, in ein Wohnhaus in der Kirschenallee in Weinsberg einzubrechen. Trotz mehrfacher Versuche konnte das Gebäude nicht betreten werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

Weinsberg-Gellmersbach: Besitzer von rotem Pkw gesucht

Am Freitag kam es in Gellmersbach zu einem Verkehrsunfall, nachdem nun der Besitzer oder die Besitzerin eines roten Pkw gesucht wird. Die 63-jährige Lenkerin eines Skoda fuhr gegen 18:45 Uhr auf dem Erlenbacher Weg und streifte hierbei einen geparkten roten Pkw in der Nähe der Veranstaltung "Hofweihnacht". Anstatt anzuhalten, setzte die Fahrerin ihre Fahrt fort und meldete den Vorfall erst später der Polizei. Bei der anschließenden Überprüfung des Unfallorts durch die Polizei konnte das beschädigte rote Fahrzeug nicht mehr aufgefunden werden. Der Besitzer oder die Besitzerin des roten Fahrzeugs wird nun gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg zu wenden.

Ilsfeld: Verkehrsunfallflucht- Zeugen gesucht

Am Freitag, gegen 13:20 Uhr, wurde in Ilsfeld ein geparkter Pkw durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug gestreift. Der Unfallverursacher verließ den Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Mercedes stand auf Höhe des Hausnummer 64 in der König-Wilhelm-Straße geparkt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 entgegen.

Neuenstadt am Kocher: Rauchentwicklung durch verstopften Ofen

Am Samstagabend, gegen 18:40 Uhr, kam es in einem Wohnhaus in der Scheuerbergstraße in Neuenstadt am Kocher zu starker Rauchentwicklung aufgrund eines verstopften Brenners des Holzpelletofens. Der Rauch zog bis in das zweite Obergeschoss des Hauses. Zum Zeitpunkt der Rauchentwicklung befanden sich zwei Personen im Gebäude, die das Haus glücklicherweise rechtzeitig und ohne Verletzungen verlassen konnten. Die Feuerwehr Neuenstadt war mit 47 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen vor Ort. Zwei Rettungswagen und ein Notarztwagen standen ebenfalls im Einsatz.

Neuenstadt am Kocher: Körperverletzung - Zeugenaufruf

Am Freitagmittag kam es auf dem Lange-Wiesen-Weg in Neuenstadt am Kocher zu einem Vorfall, bei dem ein 12-jähriger Junge von einem Fahrradfahrer körperlich angegriffen wurde. Der Junge und seine Freunde hatten gegen 13 Uhr auf dem Gehweg Knallerbsen geworfen, als ein Radfahrer anhielt und auf die Gruppe zuging. Der Radfahrer soll den Jungen am Hals gepackt und für mehrere Sekunden zugedrückt haben. Danach habe er dem Jungen eine Backpfeife verpasst und in ein Gebüsch gestoßen. Der Tatverdächtige wird als etwa 50 Jahre alt, etwa 175-180 cm groß und mit grauen Haaren beschrieben. Er fuhr ein graues Fahrrad. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Radfahrer machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

A81/Ilsfeld: Verkehrsunfall unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am Sonntagabend kam es auf der Autobahn 81 bei Ilsfeld zu einem Verkehrsunfall. Der 24-jährige Fahrer eines Daimler-Benz kollidierte gegen 22:50 Uhr bei starkem Regen mit der linken Leitplanke, wurde abgewiesen und stieß dann gegen die rechte Leitplanke, bevor er im Grünbereich zum Stillstand kam. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrer unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Ein Urinvortest verlief positiv, weshalb er die Beamten zur Blutentnahme begleiten musste. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Sachschaden an den Leitplanken, dem Wildtierschutzzaun und dem Fahrzeug beträgt etwa 10.000 Euro.

A6/Erlenbach: Verkehrsunfall durch fehlendes Licht

Am Sonntag kam es auf der Autobahn 6 bei Erlenbach zu einem Verkehrsunfall. Die 24-jährige Fahrerin eines Daimler-Benz fuhr ohne eingeschaltetes Licht auf dem rechten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Nürnberg. Als sie von einem anderen Fahrzeuglenker auf das fehlende Licht hingewiesen wurde, kam es aufgrund deren langsamerer Fahrweise zu einem leichten Rückstau. Die 28-jährige Fahrerin eines nachfolgenden Audi A6 Avant erkannte die Situation nicht und versuchte daraufhin, den langsam fahrenden Pkw zu überholen, und kollidierte dabei mit einem Mercedes Benz, der auf der linke Fahrspur fuhr. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf rund 30.000 Euro.

A6/Sinsheim: Betrunkener schläft mitten auf Autobahn ein

In den frühen Sonntagmorgenstunden, gegen 3:30 Uhr, wurde der Polizei ein unbeleuchtetes Fahrzeug auf der Autobahn 6 bei Sinsheim in Fahrtrichtung Bad Rappenau gemeldet. Aufmerksame Verkehrsteilnehmer reagierten schnell und stellten ihr Fahrzeug auf dem Standstreifen ab, um durch das Einschalten ihres Warnblinklichts auf die Gefahrenstelle hinzuweisen. Bei ihrem Eintreffen fanden die Einsatzkräfte im Inneren des Audi A6 einen 34-jährigen Mann, der tief und fest schlief. Da das Fahrzeug abgeschlossen war und der Mann sich nicht wecken ließ, musste die Feuerwehr ein Fenster gewaltsam öffnen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp über zwei Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Zudem musste er die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

