Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus, Unfall auf der Autobahn, Gefährdung des Straßenverkehrs, Sachbeschädigung auf Sportplatz

Main-Tauber-Kreis (ots)

Lauda: Unbekannte brechen in Einfamilienhaus ein

In der Nacht auf Freitag, zwischen 18:30 Uhr und 1 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Buchenweg (Sackgasse) in Lauda-Königshofener Stadtteil Lauda. Die Täter hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten des Hauses. Es wurden diverse Behältnisse und Schränke geöffnet. Die Einbrecher erbeuteten ersten Erkenntnissen nach Schmuck. Der Sachschaden am aufgehebelten Fenster wird auf einen mittleren bis hohen dreistelligen Eurobetrag geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Buchenweg oder der Julius-Echter-Straße gemacht haben. Hinweise nimmt der Polizeiposten Lauda-Königshofen unter der Telefonnummer 09343 62130 entgegen.

A 81 / Tauberbischofsheim: Unfall bei regennasser Fahrbahn

Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 14.000 Euro sind das Resultat eines Unfalls am Sonntagabend auf der Autobahn 81 bei Tauberbischofsheim. Gegen 20:00 Uhr war ein 47-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz Transporter auf der Autobahn 81 in Richtung Stuttgart unterwegs. An der Anschlussstelle Tauberbischofsheim geriet der Fahrer, mutmaßlich aufgrund an die Straßen- und Witterungsbedingungen nicht angepasster Geschwindigkeit, mit seinem Fahrzeug ins Rutschen und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der Mercedes mit der Schutzplanke. Der Fahrer verlor die Kontrolle über den Wagen, welcher letztlich umkippte und die Fahrbahn blockierte. Die Ausfahrt der Anschlussstelle war mehrere Stunden gesperrt. Der Fahrer blieb unverletzt.

Wertheim: Straßenverkehrsgefährdung am Fußgängerüberweg - Zeugenaufruf

Am späten Nachmittag des 28. oder 29. November 2025 kam es zu einem gefährlichen Vorfall am Fußgängerüberweg in der Bahnhofstraße in Wertheim. Ein bislang unbekannter Pkw verfehlte einen Fußgänger nur knapp und sorgte bei diesem für einen erheblichen Schreck. Den Tag des Vorfalls konnte der Fußgänger nicht mehr genau benennen. Ein 68-jähriger Mann war im Begriff den Fußgängerüberweg in der Bahnhofstraße auf Höhe der Hausnummer 8 zu überqueren, als ein Pkw aus Richtung Kaufland in Richtung Wertheimer Altstadt fuhr und den Überweg knapp vor ihm passierte. Der Wagen stoppte etwa eine Schrittlänge vor dem Mann. Die Fahrerin des Autos stieg nicht aus, sondern fuhr unbeirrt weiter. Ein weiterer Pkw aus der Gegenrichtung hielt aber an. Die Insassen stiegen aus, um sich nach dem Fußgänger zu erkundigen. Die Fahrerin des flüchtigen Fahrzeugs wurde vom Geschädigten als etwa 40 bis 50 Jahre alt beschrieben. Sie trug ein Kopftuch und sprach gutes Deutsch. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen kleineren Wagen in heller Farbgebung mit Tauberbischofsheimer Kennzeichen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Wer Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder zur Fahrerin geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 zu melden. Besonders die Insassen des zweiten PKW, die sich um den Geschädigten kümmerten, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Elpersheim: Sachbeschädigung auf Sportplatz - Wir suchen Zeugen

In der Nacht auf Samstag verursachte eine bislang unbekannte Person höheren Sachschaden auf dem Sportplatz in Elpersheim. Zwischen Freitagnacht, 23 Uhr, und Samstagmorgen, 9 Uhr, begab sich der Täter mit einem unbekannten Fahrzeug auf den Sportplatz in der Straße "Wallgraben" und hinterließ überall auf dem Gelände Reifenspuren im Rasen. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 5.000 Euro beziffert. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 079301 54990 zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell