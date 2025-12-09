Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Einbruch - Zeugen gesucht

Heilbronn (ots)

Lauda-Königshofen: Einbruch in ein Einfamilienhaus. Wer hat was gesehen? Im Zeitraum von Sonntag, den 01.12.2025, und Montag, den 08.12.2025, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Lauda-Königshofen ein. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang über das Schlafzimmerfenster des Gebäudes im Eichenweg und gelangten so ins Innere. Ob es etwas entwendet wurde ist derzeit noch unklar. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 09343 621320 an den Polizeiposten Lauda-Königshofen.

