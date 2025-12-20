PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Pkw-Fahrer verliert auf Autobahn 1 in Höhe Bakum das Bewusstsein und verunfallt +++ Fahrer leicht verletzt +++ Ermittlungsverfahren eingeleitet

Delmenhorst (ots)

Ein 43-jähriger Mann aus Osnabrück verlor am Freitag, 19. Dezember 2025, während der Fahrt das Bewusstsein und kam infolgedessen mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab. Er zog sich leichte Verletzungen zu.

Der Mann befuhr gegen 8:20 Uhr mit seinem Pkw die Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg, als er zwischen den Anschlussstellen Vechta und Cloppenburg mit seinem Fahrzeug vom linken von drei Fahrstreifen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Durch die Kollision mit am Fahrbahnrand stehenden Warnbaken sowie einer Gleitschutzwand zog er sich leichte Verletzungen zu.

Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme gab der Unfallverursacher an, einen Schwächeanfall erlitten zu haben. Da dieser möglicherweise auf die Einnahme von fahrtüchtigkeitsbeeinflussenden Medikamenten zurückzuführen war, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Autobahnpolizei Ahlhorn
Telefon: 04435/9316-0
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

