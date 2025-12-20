Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Brake +++ Heranwachsende werfen mit Eiern auf Passanten

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, 19. Dezember 2025, gegen 21:00 Uhr meldeten mehrere Passanten einen Pkw in der Boitwarder Straße in Brake, aus dem während der Fahrt rohe Eier geworfen wurden. Durch Beamte der Polizei Brake konnte der Pkw kontrolliert werden. Die beiden 18-jährigen Insassen aus Brake und Berne wurden mit dem Vorwurf konfrontiert und räumten ihr Fehlverhalten ein. Zudem konnten im dem Pkw Eierverpackungen festgestellt werden. Gegen die beiden 18-Jährigen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

