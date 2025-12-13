Polizei Wuppertal

POL-W: W Versuchte Brandstiftung an Einsatzfahrzeugen der Polizei

Wuppertal (ots)

Heute Morgen (13.12.2025, gegen 06:40 Uhr) versuchte eine 21-jährige Deutsche mehrere Streifenwagen vor der Polizeiwache Hofkamp in Wuppertal-Elberfeld anzuzünden. Zuvor klingelte die Velberterin an der Wache und gab an, dass sie mehrere geparkte Streifenwagen mit Benzin übergossen habe und anzünden wolle, falls man sie nicht festnehme. Anschließend flüchtete die Tatverdächtige von der Wache. Einsatzkräfte trafen die Frau in der Lucasstraße an und nahmen sie vorläufig fest. In unmittelbarer Nähe fanden die Beamten einen Benzinkanister und stellten ihn sicher. Nach bisherigen Ermittlungen wurden sechs Streifenwagen mit einer Flüssigkeit, mutmaßlich Benzin, übergossen. Bei einem Einsatzfahrzeug wurde versucht, dieses mittels eines brennbaren Materials anzuzünden. Bei der Tat entstand geringer Sachschaden. Die Streifenwagen wurden durch die Berufsfeuerwehr Wuppertal gereinigt und sind einsatzbereit. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte sich die Frau in einer psychischen Ausnahmesituation befunden haben. Hinweise auf eine politisch motivierte Tat liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

