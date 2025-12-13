PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Versuchte Brandstiftung an Einsatzfahrzeugen der Polizei

Wuppertal (ots)

Heute Morgen (13.12.2025, gegen 06:40 Uhr) versuchte eine 21-jährige 
Deutsche mehrere Streifenwagen vor der Polizeiwache Hofkamp in 
Wuppertal-Elberfeld anzuzünden.

Zuvor klingelte die Velberterin an der Wache und gab an, dass sie 
mehrere geparkte Streifenwagen mit Benzin übergossen habe und 
anzünden wolle, falls man sie nicht festnehme. Anschließend flüchtete
die Tatverdächtige von der Wache.

Einsatzkräfte trafen die Frau in der Lucasstraße an und nahmen sie 
vorläufig fest. In unmittelbarer Nähe fanden die Beamten einen 
Benzinkanister und stellten ihn sicher.

Nach bisherigen Ermittlungen wurden sechs Streifenwagen mit einer 
Flüssigkeit, mutmaßlich Benzin, übergossen. Bei einem Einsatzfahrzeug
wurde versucht, dieses mittels eines brennbaren Materials anzuzünden.

Bei der Tat entstand geringer Sachschaden. Die Streifenwagen wurden 
durch die Berufsfeuerwehr Wuppertal gereinigt und sind einsatzbereit.

Ersten Erkenntnissen zufolge könnte sich die Frau in einer 
psychischen Ausnahmesituation befunden haben. Hinweise auf eine 
politisch motivierte Tat liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Die
Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 12:11

    POL-W: W Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - Kriminalpolizei ermittelt

    Wuppertal (ots) - Gestern Abend (10.12.2025, 22:45 Uhr) kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Görlitzer Straße zu einem Kellerbrand. Anwohner meldeten der Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung. Nach Abschluss der Lösch- und Rettungsarbeiten der Feuerwehr stellte sich heraus, dass der Brand seinen Ursprung in einem Kellerabteil genommen hatte. Durch die starke ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 11:15

    POL-W: W Brand in Ronsdorf fordert ein Todesopfer

    Wuppertal (ots) - Am Mittwoch (10.12.2025, gegen 21:10 Uhr) kam es in einer Wohnung eines barrierefreien Mehrfamilienhauses an der Straße Am Stadtbahnhof zu einem Brand. Zuvor meldete ein Passant der Feuerwehrleitstelle eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung im 2. Obergeschoss. Im Rahmen der Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte einen Leichnam. Ob es sich dabei um die 65-jährige Wohnungsinhaberhin handelt ist ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren