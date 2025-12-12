PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG Freitagabend in Solinger und Wuppertaler Innenstädten - Großkontrollen der Polizei

POL-W: W/SG Freitagabend in Solinger und Wuppertaler Innenstädten - Großkontrollen der Polizei
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Wuppertal (ots)

Heute (12.12.2025) kontrollierte die Polizei des Bergischen 
Städtedreiecks Personen und Fahrzeuge in den Innenstädten von 
Wuppertal-Elberfeld, Wuppertal-Barmen und Solingen.

Im Vordergrund stand die Bekämpfung der Messer- und 
Gewaltkriminalität im öffentlichen Raum.

Neben Kräften der Bereitschaftspolizei und des Verkehrsdienstes, 
kamen auch Diensthundeführer, Beamtinnen und Beamte der 
Polizeiinspektionen, sowie zivile Kräfte auf den Straßen und in den 
Innenstädten zum Einsatz.

Als rechtliche Eingriffsgrundlage für die Kontrollen diente die 
"strategische Fahndung", die für die Innenstädte Elberfelds, 
Oberbarmens, der Barmer Innenstadt und der Solinger Innenstadt 
angeordnet wurde.

Insgesamt kontrollierten die Polizistinnen und Polizisten 638 
Personen (SG=155, W=483) und stellten vier verbotene Gegenstände, 
davon drei Messer und einen Elektroschocker sicher.

Den Elektroschocker fanden die Beamtinnen und Beamten bei einem 
20-Jährigen auf der Weyersberger Straße und legten eine Strafanzeige 
wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz vor. 

In Wuppertal führte ein ebenfalls 20-Jähriger ein Einhandmesser an 
der B7 mit sich. Auch ihn erwartete eine Strafanzeige. 

Im Werth wurden ein 19- und ein 25-Jähriger kontrolliert. Gegen sie 
begründete sich der Verdacht des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln
und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz. 

Bei den Verkehrskontrollen hielten die Beamtinnen und Beamten des 
Verkehrsdienstes eine Vielzahl von Fahrzeugen an. Mehrere 
Verkehrsteilnehmer mussten eine Blutprobe abgeben, da der Verdacht 
bestand, dass sie unter dem Einfluss berauschender Mittel gefahren 
waren.

Insgesamt wurden wegen unterschiedlicher Verstöße 18 
Ordnungswidrigkeitenanzeigen (u.a. Verstöße gegen die Gurtpflicht) 
vorgelegt werden.

Das Ergebnis der Kontrollen bestätigt die Erforderlichkeit derartiger
Großkontrollen, die auch in Zukunft umgesetzt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 12:11

    POL-W: W Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - Kriminalpolizei ermittelt

    Wuppertal (ots) - Gestern Abend (10.12.2025, 22:45 Uhr) kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Görlitzer Straße zu einem Kellerbrand. Anwohner meldeten der Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung. Nach Abschluss der Lösch- und Rettungsarbeiten der Feuerwehr stellte sich heraus, dass der Brand seinen Ursprung in einem Kellerabteil genommen hatte. Durch die starke ...

    mehr
  • 11.12.2025 – 11:15

    POL-W: W Brand in Ronsdorf fordert ein Todesopfer

    Wuppertal (ots) - Am Mittwoch (10.12.2025, gegen 21:10 Uhr) kam es in einer Wohnung eines barrierefreien Mehrfamilienhauses an der Straße Am Stadtbahnhof zu einem Brand. Zuvor meldete ein Passant der Feuerwehrleitstelle eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung im 2. Obergeschoss. Im Rahmen der Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte einen Leichnam. Ob es sich dabei um die 65-jährige Wohnungsinhaberhin handelt ist ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren