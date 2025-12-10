PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wuppertal

POL-W: W Festnahme nach versuchter Brandstiftung - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Dienstag (09.12.2025) nahm die Polizei einen 
44-jährigen deutschen Staatsangehörigen fest, der im Verdacht steht, 
versucht zu haben, in der Holzschneider Straße in Wuppertal ein 
Mehrfamilienhaus in Brand zu setzen.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Tatverdächtige am 09.12.2025 
gegen 00:50 Uhr Küchenpapier angezündet und in einen Briefkasten (der
in der hölzernen Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses eingelassen 
ist) gelegt haben. Zudem soll er die Tür zum Haus derart manipuliert 
haben, dass im Falle eines Brandes die Bewohner das Haus nicht hätten
verlassen können. Die Glut konnte rechtzeitig durch die alarmierten 
Polizeibeamten gelöscht werden.

Bei der Tat wurden keine Personen verletzt und es entstand kein 
Gebäudeschaden.

Das Motiv könnte in Zusammenhang mit Streitigkeiten zwischen dem 
Tatverdächtigen und einem 40-jährigen deutschen Hausbewohner stehen. 
Die Ermittlungen diesbezüglich dauern im Rahmen einer eingerichteten 
Mordkommission an.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der 44-Jährige heute dem 
Haftrichter vorgeführt, der antragsgemäß einen Haftbefehl wegen 
versuchten Mordes und versuchter Brandstiftung mit Todesfolge erließ.

Rückfragen bitte an:

Staatsanwaltschaft Wuppertal
Herr Staatsanwalt Patrick Scheffels Penders
Tel.: 0202/5748-208

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wuppertal mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Weitere Meldungen: Polizei Wuppertal
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 11:13

    POL-W: RS Verkehrsunfall im Steinweg

    Wuppertal (ots) - Am 09.12.2025, gegen 19:10 Uhr, kam es auf dem Steinweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und zwei Fußgängern (m9 und m37). Ein 56-jähriger Mann fuhr mit seinem Mercedes GLE die Elberfelder Straße in Richtung Markt. Als er in den Steinweg einbog, übersah er nach bisherigen Erkenntnissen die beiden Fußgänger, die die Fahrbahn des Steinwegs überqueren wollten. Bei dem folgenden ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 15:10

    POL-W: RS Schwerverletzte nach Unfall auf Burger Straße

    Wuppertal (ots) - Am 08.12.2025, gegen 18:20 Uhr, kam es auf der Burger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 79-jähriger Mann fuhr mit seinem Fiat Doblo die Burger Straße in Richtung Süden, als er nach bisherigen Erkenntnissen mit seinem Fahrzeug eine 81-jährige Frau erfasste, die die Fahrbahn überquerte. Die Fußgängerin wurde bei dem Zusammenprall und dem folgenden Sturzgeschehen schwer verletzt und zur ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 11:15

    POL-W: W Frau beraubt - Polizei sucht Zeugen

    Wuppertal (ots) - Am vergangenen Freitag (05.12.2025, 20:00 Uhr) kam es in Barmen zu einem Raub auf eine Frau. Die 61-Jährige war auf der Rittershauser Brücke zu Fuß unterwegs. Dort sprachen sie drei bislang unbekannte Männer an. Zwei hielten sie unvermittelt an den Armen fest, der Dritte drohte mit einem Messer und verlangte ihre Tasche. In der Folge flüchteten die Straftäter mit der Beute. Die Räuber sind ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren