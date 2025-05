Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ein Zusammenstoß, drei Verletzte

Lennestadt (ots)

Gegen 13 Uhr am Freitag, 2. Mai, kam es durch einen Zusammenstoß zu einem Unfall auf der Straße "Zur Wilhelmshöhe". Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein 57-jähriger Autofahrer auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem ihm entgegenkommenden PKW eines 22-Jährigen. Im Auto des jüngeren Mannes befand sich außerdem eine 23-jährige Beifahrerin. Die zwei Fahrer verletzten sich durch den Unfall und wurden mit einem Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die 23-jährige Beifahrerin brachte der Rettungsdienst per Hubschrauber in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme war die Straße über mehrere Stunden voll gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell