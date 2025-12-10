Polizei Wuppertal

POL-W: RS Verkehrsunfall im Steinweg

Wuppertal (ots)

Am 09.12.2025, gegen 19:10 Uhr, kam es auf dem Steinweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und zwei Fußgängern (m9 und m37). Ein 56-jähriger Mann fuhr mit seinem Mercedes GLE die Elberfelder Straße in Richtung Markt. Als er in den Steinweg einbog, übersah er nach bisherigen Erkenntnissen die beiden Fußgänger, die die Fahrbahn des Steinwegs überqueren wollten. Bei dem folgenden Zusammenstoß und dem Sturzgeschehen, wurden sowohl der 37-Jährige, als auch sein Sohn leicht verletzt. Sie wurden durch Rettungskräfte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell