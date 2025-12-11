Polizei Wuppertal

POL-W: W Brand in Ronsdorf fordert ein Todesopfer

Wuppertal (ots)

Am Mittwoch (10.12.2025, gegen 21:10 Uhr) kam es in einer Wohnung eines barrierefreien Mehrfamilienhauses an der Straße Am Stadtbahnhof zu einem Brand. Zuvor meldete ein Passant der Feuerwehrleitstelle eine Rauchentwicklung aus einer Wohnung im 2. Obergeschoss. Im Rahmen der Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte einen Leichnam. Ob es sich dabei um die 65-jährige Wohnungsinhaberhin handelt ist Gegenstand der Ermittlungen. Dritte wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Zum jetzigen Zeitpunkt ist ein nicht zu beziffernder Gebäudeschaden entstanden. Zur Ermittlung der Brandurasche wird die betroffene Wohnung von Kriminalpolizei und einem Brandsachverständigen begangen.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell