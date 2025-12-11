PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wuppertal

POL-W: W Brand in Ronsdorf fordert ein Todesopfer

Wuppertal (ots)

Am Mittwoch (10.12.2025, gegen 21:10 Uhr) kam es in einer Wohnung 
eines barrierefreien Mehrfamilienhauses an der Straße Am Stadtbahnhof
zu einem Brand.

Zuvor meldete ein Passant der Feuerwehrleitstelle eine 
Rauchentwicklung aus einer Wohnung im 2. Obergeschoss. Im Rahmen der 
Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte einen Leichnam. Ob es sich 
dabei um die 65-jährige Wohnungsinhaberhin handelt ist Gegenstand der
Ermittlungen.

Dritte wurden bei dem Brand nicht verletzt. Die betroffene Wohnung 
ist nicht mehr bewohnbar. Zum jetzigen Zeitpunkt ist ein nicht zu 
beziffernder Gebäudeschaden entstanden. 

Zur Ermittlung der Brandurasche wird die betroffene Wohnung von 
Kriminalpolizei und einem Brandsachverständigen begangen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284-2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

  • 10.12.2025 – 11:13

    POL-W: RS Verkehrsunfall im Steinweg

    Wuppertal (ots) - Am 09.12.2025, gegen 19:10 Uhr, kam es auf dem Steinweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und zwei Fußgängern (m9 und m37). Ein 56-jähriger Mann fuhr mit seinem Mercedes GLE die Elberfelder Straße in Richtung Markt. Als er in den Steinweg einbog, übersah er nach bisherigen Erkenntnissen die beiden Fußgänger, die die Fahrbahn des Steinwegs überqueren wollten. Bei dem folgenden ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 15:10

    POL-W: RS Schwerverletzte nach Unfall auf Burger Straße

    Wuppertal (ots) - Am 08.12.2025, gegen 18:20 Uhr, kam es auf der Burger Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 79-jähriger Mann fuhr mit seinem Fiat Doblo die Burger Straße in Richtung Süden, als er nach bisherigen Erkenntnissen mit seinem Fahrzeug eine 81-jährige Frau erfasste, die die Fahrbahn überquerte. Die Fußgängerin wurde bei dem Zusammenprall und dem folgenden Sturzgeschehen schwer verletzt und zur ...

    mehr
