POL-W: W Kellerbrand in Mehrfamilienhaus - Kriminalpolizei ermittelt

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (10.12.2025, 22:45 Uhr) kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Görlitzer Straße zu einem Kellerbrand.

Anwohner meldeten der Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung.

Nach Abschluss der Lösch- und Rettungsarbeiten der Feuerwehr stellte sich heraus, dass der Brand seinen Ursprung in einem Kellerabteil genommen hatte.

Durch die starke Rauchentwicklung erlitten zwei männliche Bewohner (56, 47) jeweils Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Nach ersten Erkenntnissen kann eine versuchte Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden.

Um die Ermittlungsarbeit der Polizei zu unterstützen wurde heute ein Brandsachverständiger hinzugezogen.

Die Schadenshöhe ist zur Stunde noch nicht bekannt.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

