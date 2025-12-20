Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Gescheiterter Wohnungseinbruchdiebstahl in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am späten Freitagabend um 22:54 Uhr versuchten Einbrecher in ein Einfamilienhaus im Klosterdamm einzubrechen. Dafür durchtrennten sie zunächst einen Gartenzaun und versuchten dann ein rückwärtiges Fenster aufzuhebeln. Da dies offenbar nicht gelang, schlugen sie ein Loch in die Scheibe. Darauf wurde ein Anwohner der Fridtjof-Nansen-Straße aufmerksam, sprach die Täter an und verständigte die Polizei. Die insgesamt vier männlichen Einbrecher brachen die Tatausführung ab verweilten noch kurz am Tatort und flüchteten bei Erblicken der wenig später eintreffenden Streifenwagenbesatzungen durch die angrenzenden Gärten.

Zeugen der Tat oder der Flucht werden gebeten, sich bei der Polizei Delmenhorst unter 04221-155590 zu melden.

