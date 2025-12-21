PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit Sachschaden in Hatten

Delmenhorst (ots)

Am 20.12.2025 gegen 12:40 Uhr kam es auf der Munderloher Straße in Hatten-Munderloh zu einem Verkehrsunfall, bei dem ca. 15.000 Euro Sachschaden entstand. Ein 48jähriger Mann aus Oldenburg war mit einem Klein-Lkw auf der Munderloher Straße in Richtung Kirchhatten unterwegs. Er beabsichtigte in Höhe des Ziegeleiweges nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Beim Abbiegen übersah der 48jährige eine entgegenkommende 44jährige Pkw-Führerin aus Hude mit einem VW. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand Sachschaden. Zum Glück wurden die Fahrzeuginsassen nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

PHK Heibült
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Telefon: 04221-1559116
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
leitung-dsl@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 20.12.2025 – 13:27

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Zusammenstoß auf Radweg zwischen E-Scooter und Pedelec

    Delmenhorst (ots) - Am Freitagmittag befuhr eine 56-jährige Delmenhorsterin mit ihrem Pedelec den Radweg der Straße Hans-Böckler-Platz in Richtung Düsternortstraße. Von hinten näherte sich die 19-jährige Fahrerin eines E-Scooters. Beim Versuch die Pedelec-Fahrerin verbotswidrig rechts zu überholen, kollidierte die Fahrerin des E-Scooters mit der ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 12:59

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Gescheiterter Wohnungseinbruchdiebstahl in Delmenhorst

    Delmenhorst (ots) - Am späten Freitagabend um 22:54 Uhr versuchten Einbrecher in ein Einfamilienhaus im Klosterdamm einzubrechen. Dafür durchtrennten sie zunächst einen Gartenzaun und versuchten dann ein rückwärtiges Fenster aufzuhebeln. Da dies offenbar nicht gelang, schlugen sie ein Loch in die Scheibe. ...

    mehr
  • 20.12.2025 – 12:04

    POL-DEL: Stadt Delmenhorst: 12-Jähriger von drei Tätern ausgeraubt

    Delmenhorst (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag, zwischen 23:50 und 00:00 Uhr kam es innenstadtnah an der Einmündung Parkstraße / Am Vorwerk zu einem Raub. Drei Jugendliche umringten das unweit seines Wohnorts spazieren gehende 12-jährige Opfer, rissen ihm sein Basecap vom Kopf und nahmen ihm seine Kopfhörer ab. Dabei ergriff einer der Täter den Jungen am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren