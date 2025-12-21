Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit Sachschaden in Hatten
Delmenhorst (ots)
Am 20.12.2025 gegen 12:40 Uhr kam es auf der Munderloher Straße in Hatten-Munderloh zu einem Verkehrsunfall, bei dem ca. 15.000 Euro Sachschaden entstand. Ein 48jähriger Mann aus Oldenburg war mit einem Klein-Lkw auf der Munderloher Straße in Richtung Kirchhatten unterwegs. Er beabsichtigte in Höhe des Ziegeleiweges nach links auf ein Grundstück abzubiegen. Beim Abbiegen übersah der 48jährige eine entgegenkommende 44jährige Pkw-Führerin aus Hude mit einem VW. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge entstand Sachschaden. Zum Glück wurden die Fahrzeuginsassen nicht verletzt.
