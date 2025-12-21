PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Pößneck (ots)

Am Samstag, den 20.12.2025 gegen 23:55 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Saale-Orla einen 37-jährigen Nissan Fahrer im Wernburger Weg in Pößneck. Im Rahmen der Verkehrskontrolle verlief der Drogentest positiv auf Kokain und Methamphetamin. In der Folge wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Polizeiinspektion Saale-Orla
Telefon: 03663 431 0
E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

