Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmitteln
Pößneck (ots)
Am Samstag, den 20.12.2025 gegen 23:55 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Saale-Orla einen 37-jährigen Nissan Fahrer im Wernburger Weg in Pößneck. Im Rahmen der Verkehrskontrolle verlief der Drogentest positiv auf Kokain und Methamphetamin. In der Folge wurde eine Blutentnahme angeordnet. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.
