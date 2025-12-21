LPI-SLF: Fahrzeugführer unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Sonneberg (ots) - Am Donnerstag, gegen 12.20 Uhr, kam der 86-jährige Fahrer eines PKW in Sonneberg in der Neustadter Straße aufgrund gesundheitlicher Probleme von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Gegenverkehr. Der ältere Herr sowie die 58-Jährige im Gegenverkehr wurden dabei verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

