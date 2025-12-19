PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Entwendete Geschenke konnten wieder übergeben werden

Rudolstadt (ots)

Wie bereits am 18.12.2025 berichtet, konnten im Zuge der polizeilichen Ermittlungen die Täter eines Einbruchs in die Diakoniekreisstelle in Rudolstadt identifiziert werden. Die von ihnen entwendeten Geschenke, die ursprünglich an bedürftige Kinder verteilt werden sollten, wurden teilweise bei den nunmehr Beschuldigten aufgefunden und sichergestellt.

Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft konnten die Geschenke am heutigen Tag durch die Leiterin der Kriminalpolizeiinspektion, Frau Dr. Katrin Krüger, an den Pfarrer, Herrn Krautwurst, übergeben werden. Damit können die bereits verloren geglaubten Präsente nun doch noch rechtzeitig zu Weihnachten Kinderherzen erfreuen.

Ein besonderer Dank gilt der Staatsanwaltschaft Gera, die in enger Abstimmung mit der Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld die schnelle Herausgabe der sichergestellten Geschenke ermöglichte, sodass diese wie geplant den Kindern zugutekommen können.

Trotz des ärgerlichen Vorfalls hat das Ereignis auch eine positive Seite: Durch die große Spendenbereitschaft nach dem Einbruch konnten weit mehr Geschenke gesammelt werden als ursprünglich vorhanden waren. So war es möglich, zahlreiche weitere Präsente an andere caritative Einrichtungen weiterzugeben, die diese wiederum an weitere Kinder verteilen. Die Freude zum Weihnachtsfest wird dadurch umso größer.

In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass auch die Polizei selbst eine Geschenkaktion organisiert hat. Im Rahmen der Aktion "Wunschbaum" sammelte die Kriminalpolizeiinspektion Saalfeld, im Zusammenwirken mit der 1. Bereitschaftspolizeihundertschaft Thüringen mit Sitz in Rudolstadt, insgesamt 80 Geschenke. Diese wurden bereits am 12.12.2025 an die Lebenshilfe Saalfeld sowie an das Kinderheim in Uhlstädt-Kirchhasel übergeben. So zeigt sich: Selbst aus einem traurigen Anlass kann durch Zusammenhalt, Engagement und Nächstenliebe etwas Gutes entstehen - ganz im Sinne des Weihnachtsgedankens.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

