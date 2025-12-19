Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Föritztal (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 00.25 Uhr, fuhr der 27-jährige Fahrer eines PKW in Föritztal über eine Verkehrsinsel, kam in der Folge nach rechts ab und in einer Hecke zum Stehen. Wie sich im Rahmen der Unfallaufnahme herausstellte war der Mann zuvor bei einem Kumpel zum gemeinsamen Trinkgelage. Hier nahm er das Firmenfahrzeug des Kumpels unberechtigter Weise und begann seine Fahrt. Im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war er nicht. Der mit ihm durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,2 Promille. Am PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden, dieser musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

