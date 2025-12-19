Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrlässige Körperverletzung

Die Polizei sucht Zeugen

Schleiz (ots)

Am gestrigen Tag (Donnerstag) wurde in einem Einkaufsmarkt in Schleiz in der Oettersdorfer Straße, vermutlich versehentlich, eine 84-Jährige mit einem Einkaufwagen angefahren. Die Frau kam dadurch zu Fall. Aufgrund ihrer dabei entstandenen Verletzungen wurde der Rettungsdienst verständigt, welcher die Frau im Anschluss der Behandlung in dem Markt, in eine Klinik verbrachte. Der Einkaufswagen war in Nutzung von einer Frau und einem Mann, welche sich wohl auch kurze Zeit später bei einer Mitarbeiterin des Einkaufmarktes entschuldigten. Leider sind die Personalien nicht bekannt. Zeugen, insbesondere aber der Mann und die Frau werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer: 0328745 bei der Polizei Schleiz, Tel.: 03663 4310 zu melden.

