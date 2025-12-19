Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfälle mit Verletzten

Neustadt an der Orla (ots)

Am gestrigen Tag ereigneten sich in Neustadt an der Orla zwei Verkehrsunfälle, bei welchen Personen zu Schaden kamen.

Gegen 09.40 Uhr kollidierte der 52-jährige Fahrer eines PKW, beim Rückwärtsfahren aus einer Parklücke Am Lederwerk, mit der 64-jährigen Fußgängerin. Die Frau zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Gegen 12.15 Uhr befuhr der 34-jährige Fahrer eines PKW die Landstraße von Moderwitz kommend in Richtung Linda. Hier verlor er aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach. Der Mann zog sich Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

