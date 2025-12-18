PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall - Unfallbeteiligter gesucht

Rudolstadt (ots)

Am Donnerstag, dem 17.12.2025, gegen 14:45 Uhr, kam es in der Albert-Lindner-Straße (B85) / Ecke Große Allee - gegenüber dem Haupteingang der Galeria Rudolstadt - zu einem Verkehrsunfall.

Ein 72-jähriger VW-Fahrer befuhr die Marktstraße und wollte geradeaus auf die Albert-Lindner-Straße weiterfahren. Dabei übersah er einen roten BMW, der von der Albert-Lindner-Straße in die Große Allee abbiegen wollte und verkehrsbedingt halten musste. Es kam zur Kollision.

Der BMW-Fahrer setzte seine Fahrt jedoch fort und entfernte sich, ohne dass der VW-Fahrer sich mit ihm austauschen konnte. Nun wird der Geschädigte BMW-Fahrer gebenten sich bei der Polizei zu melden.

Zudem bittet die Polizei um Mithilfe.

Wenn Sie den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu einem roten BMW geben können, welcher Beschädigungen aufweist, die mit dem Unfall in Verbindung stehen könnte, melden Sie sich bitte unter Angabe des Aktenzeichens 0327603/2025 bei der Polizei. (Tel.: 03671 56 1210)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

