Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrerin stößt mit Leitplanke zusammen

Pößneck (ots)

Am Mittwoch, dem 17.12.2025, gegen 16:30 Uhr befuhr eine 65‑jährige Pkw‑Fahrerin die B 281 von Neustadt/Orla in Richtung Pößneck. In Pößneck kam sie von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Leitplanke. Als mögliche Ursache für den Kontrollverlust kommt die Einnahme von Medikamenten in Betracht. Dies wird im Rahmen der Unfallermittlungen noch geprüft. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

Die Polizei weist darauf hin, dass bestimmte Medikamente die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigen können. Sollten Sie auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen sein, klären Sie bitte mit Ihrem Hausarzt, inwieweit diese Ihre Fähigkeit zum Führen eines Fahrzeugs beeinflussen können. Wenn Sie unter Medikamenteneinfluss ein Fahrzeug führen und dadurch einen Unfall verursachen, gefährden Sie nicht nur andere Verkehrsteilnehmer - dies kann auch strafrechtliche Konsequenzen haben.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1504
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

