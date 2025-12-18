Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Unfallflucht gesucht: Linienbus beschädigt

L 1147 / Katzhütte (ots)

Zu einer Unfallflucht am Mittwochmorgen werden Zeugen gesucht. Der Fahrer eines Linienbusses war kurz vor 08 Uhr auf der Landesstraße 1147 von Katzhütte kommend in Richtung Neuhaus am Rennweg unterwegs. Auf dieser Strecke kam ihm ein PKW entgegen und geriet im Kurvenbereich auf die Gegenfahrbahn. Sodann kam es zum seitlichen Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Bus. Anschließend fuhr der Unfallverursacher jedoch in Richtung Katzhütte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Unfallverursacher fuhr einen silbernen PKW, eventuell Marke Mercedes und müsste durch den Unfall in Form von Kratzern und Eindellungen an der Fahrerseite beschädigt sein. Hinweise nimmt die Saalfelder Polizei unter Nennung der Vorgangsnummer 0327094 entgegen.

